Beşiktaş'ta Llorente harekatı!

Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrasında harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Fernando Llorente'yi gözüne kestirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan deneyimli golcü Fernando Llorente'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki oyuncunun menajerine teklif sundu.

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Haberde Llorente'nin hem Avrupa Kupaları'na katılan hem de düzenli olarak şans bulabileceği bir takıma gitmek istemesinin de bu transferin önünü açtığı kaydedildi.

Öte yandan kaleci alternatifi arayışında olan siyah beyazlı ekibin gündeminde 'dan Ertaç Özbir ve 'dan Haydar Yılmaz'ın olduğu gelen haberler arasında.