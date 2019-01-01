Beşiktaş'ın yeni hedefi Pedro Rebocho!

Siyah beyazlı takım, geçen sezon Ligue 1'de Guingamp formasıyla çıktığı 36 maçta 8 asist yapan genç oyuncu Pedro Rebocho ile görüşmelere başladı.

Victor Ruiz'in gelmesiyle stoper sorunu çözen Beşiktaş, şimdi savunmanın solunu çözmeye çalışıyor.

Adriano’nun Athletico Paranaense’e transfer olmasıyla beraber Caner Erkin’nin hazırlık maçlarındaki performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, takıma yeni bir sol bek transferi istemişti.

Fanatik 'in haberine göre siyah beyazlı takımın yeni hedefi, geçen sezon takımının küme düşmesine rağmen çıktığı 36 maçta yaptığı 8 asistle herkesin dikkatini çeken Portekizli başarılı oyuncu Pedro Rebocho .

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Haberde Beşiktaş'ın 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Fransız yetkililerle görüşmelere başladığı da belirtildi.

Oyuncunun kariyerine Ligue 2'de devam etmek istemediği de gelen haberler arasında.