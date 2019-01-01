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Beşiktaş'ın Şener ısrarı sürüyor

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Fenerbahçe, oyuncusuyla sözleşme yenilemeye karar verdi fakat Beşiktaş vazgeçmiyor.

Beşiktaş, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katma niyetinden geri adım atmıyor.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin oyuncusuyla sözleşme yenileme kararı almış olmasına rağmen, siyah beyazlı ekip bu transferden vazgeçmiş değil.

28 yaşındaki sağ bekin, mevcut sözleşmesini yenilememesi halinde sezon sonunda serbest kalacak olmasını fırsat bilen Beşiktaş, oyuncunun tavrını gözlemleyecek. Şener - Tolgay takasında görüşmeler çıkmaza girince, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Tolgay görüşmeleri farklı bir boyut kazanmıştı. Fikret Orman ve ekibi, Tolgay için sarı lacivertli kulüpten gelen teklifleri de Şener Özbayraklı'daki gelişmelere göre değerlendirecek.

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Şenol Güneş ara transferde mutlaka bir sağ bek alınmasını istiyor. Beşiktaş, bu transfer için Şener'in yanı sıra İtalya'da bazı isimlerle görüşme halinde. Bu isimlerin başında Atalanta'dan Berat Djimsiti geliyor.

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