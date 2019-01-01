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Beşiktaş, Quaresma'nın halefini belirledi

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AA & Getty
Ricardo Quaresma ile yolları ayırmaya yakın olan Beşiktaş, Portekizli yıldızın yerine takıma katacağı ismi belirledi.

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'ta hareketlilik devam ediyor.

Bu sezon eleştiri oklarının hedefinde yer alan Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmesinin ardından arayışlarına başlayan Beşiktaş, çareyi Premier Lig'de buldu.

Sabah'ın iddiasına göre , Beşiktaş, Quaresma'nın yerine Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Jose Izquierdo'yu gözüne kestirdi. Siyah beyazlı ekip, 26 yaşındaki futbolcuyu 1.5 yıllığına kiralama planı üzerinde duruyor.

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2017'den beri Brighton forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu, Club Brugge forması ile Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı mücadele etmişti.

Jose Izquierdo bu sezon Premier Lig'de dokuz maça çıktı.

 

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