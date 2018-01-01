Canlı Skorlar
Süper Lig

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı!

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Beşiktaş, deneyimli stoperi Pepe ile yollarını ayırıyor...

Beşiktaş, başarılı stoperi Pepe ile yollarını ayırma kararı aldı.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Pazartesi günü oyuncunun sözleşmesini feshedecek.

Öte yandan 1903haber.com'da yer alan haberde ise Pepe'nin bugün takım arkadaşları ve yöneticilerle vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını boşalttığı kaydedildi.

Editörün Seçtikleri

Beşiktaş, 2017-18 sezonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş yönetimi, bu ayrılıkla birlikte yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Pepe'ye sezonun ikinci yarısında ödemesi gereken 2.5 milyon euro'dan tasarruf etmiş oldu.

Sonraki haber:
Torino Derbisi'nde gülen taraf Juventus: 0-1
Sonraki haber:
TV'de bugün futbol ekranı
Sonraki haber:
Beşiktaş - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Sonraki haber:
Abdullah Avcı: "Derbi standartlarının üstünde bir oyundu"
Sonraki haber:
Stuttgart kaptanı Christian Gentner, maçta babasını kaybetti
Kapat