Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, deneyimli stoperi Pepe ile yollarını ayırıyor...

Beşiktaş, başarılı stoperi Pepe ile yollarını ayırma kararı aldı.

beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Pazartesi günü oyuncunun sözleşmesini feshedecek.

Öte yandan 1903haber.com'da yer alan haberde ise Pepe'nin bugün takım arkadaşları ve yöneticilerle vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını boşalttığı kaydedildi.

Beşiktaş, 2017-18 sezonunda Real Madrid ile sözleşmesi sona erdikten sonra Pepe ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş yönetimi, bu ayrılıkla birlikte yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Pepe'ye sezonun ikinci yarısında ödemesi gereken 2.5 milyon euro'dan tasarruf etmiş oldu.