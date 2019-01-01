Bayern Münih, Pavard'ı kadrosuna kattı

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda çıkış yakalayan savunma oyuncusu Pavard, kariyerini Bayern Münih'te sürdürecek.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Stuttgart forması giyen Benjamin Pavard ile önümüzdeki yaz beş yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

2018 Dünya Kupası'nda Fransa formasıyla yıldızlaşan genç oyuncu, turnuva boyunca stoper ve sağ bek olarak görev aldı. Arjantin'e karşı attığı gol 'Turnuvanın En İyi Golü' seçildi.

Bayern Münih, genç oyuncuyu 35 milyon euro'luk bonservis bedelini ödeyerek kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar Stuttgart forması giyecek olan Pavard, 2019-2020 sezonunda yeni takımına katılacak.

22 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon ligde 14 maçta görev aldı.