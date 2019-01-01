Bayern Münih, Lucas Hernandez ile anlaştı!
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Bayern Münih'in Atletico Madrid forması giyen başarılı savunma oyuncusu Lucas Hernandez ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
RMC Sport'un haberine göre Alman devi, 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
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Haberde Bayern Münih'in oyuncunun sözleşmesindeki 80 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullanmaya hazırlandığı da kaydedildi.
Hem stoper hem de sol bek mevkilerinde görev yapabilen Lucas Hernandez, geçtiğimiz yaz Rusya'daki Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alıyordu.