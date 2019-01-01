Barcelona ve Real Madrid'in hedefi Jovic

Barcelona ve Real Madrid, bu sezon Bundesliga'ya damga vuran Jovic için harekete geçtiler.

Saha içerisindeki iki ezeli rakip Barcelona ve Real Madrid, rekabeti saha dışına taşıyorlar.

Almanya'nın en güvenilir haber kaynaklarından Bild'in geçtiği bilgiye göre, İspanyol devler, bu sezon attığı 14 golle Bundesliga'da gol krallığı yarışını zirvede götüren Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki forvet oyuncusu Luka Jovic'i gündeme aldılar.

Habere göre, Real Madrid de Jovic transferi için harekete geçmiş durumda. Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen La Liga ekibi, kısa sürede Frankfurt'la temas kuracak.

Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Barça'nın oyuncunun menajeriyle irtibata geçerek gelecek sezon için söz aldığını iddia ediyor.

Jovic bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 14 gol attı. Sırp oyuncunun Avrupa Ligi'nde ise 6 maçta 5 golü bulunuyor.