Barcelona, Juan Mata'yı gözüne kestirdi!

Barcelona, Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Juan Mata'yı kadrosuna katmayı planlıyor...

ÖZEL HABER

Devre arası transfer dönemidne Sassuolo'dan Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna katarak sürpriz bir hamle yapan Barcelona, Manchester United'ın yıldızı Juan Mata ile de temaslarını sürdürüyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Katalan devi, Manchester United ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini halen yenilememiş olan Mata'nın menajerleriyle resmi olmasa da temaslara başladı ve sezon sonu için nabız yokladı.

Barcelona yönetimi, Mata'nın Manchester United'dan yıllık 8 milyon euro gibi yüksek bir ücret kazanmasını ise oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyecek olması nedeniyle sorun etmiyor ve başarılı orta saha oyuncusuna benzer şartlarda bir teklif önermeyi planlıyor.

Öte yandan Juan Mata'nın Juventus ve Paris Saint-Germain'in de yakın takibinde olduğu gelen haberler arasında.

Mata, bu sezon şu ana kadar Manchester United forması altında 13'ü ilk 11'de olmak üzere 22 resmi maçta görev almış ve 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.