Barcelona, De Ligt için girişimlerini hızlandırıyor

Genç savunma oyuncusunun peşindeki diğer büyük kulüpler, Barcelona'yı harekete geçirdiler.

Barcelona, Ajax'ın süper genci Matthijs de Ligt'i Camp Nou'ya getirmek için çalışmalarını sıkılaştıracak.

Eredivisie ekibinin diğer genç yıldızı Frenkie de Jong'u 75 milyon euro karşılığında gelecek sezondan itibaren kadrosuna katacak olan Barça, De Ligt'i elinden kaçırma niyetinde değil.

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Goal'ün edindiği bilgilere göre, Liverpool'un 19 yaşındaki Hollandalı stoperi Virgil Van Dijk ile birlikte oynatma planlarından haberdar olan Barcelona, Manchester City ve Juventus'un da devreye girmesiyle birlikte alarma geçti. Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu, De Jong transferine benzer şartlarda bir transfer teklifini Ajax'a sunmaya hazırlanıyor.

Barça'nın idari ekibinde yer alan eski oyuncusu Eric Abidal, kasım ayında De Ligt'le bir araya geldi ve ilk temas kuruldu. Katalan devi, genç oyuncunun transfere sıcak baktığını düşünüyor ve bu hamleyi sezon bitmeden tamamlayabileceğine inanıyor.

De Ligt'in temsilciliğini ünlü menajer Mino Raiola yürütüyor.