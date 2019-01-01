Avrupa'nın devleri Joao Felix'in peşinde!

Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix, Avrupa devlerinin yakın radarında...

Aralarında Real Madrid ve Manchester United'ın da bulunduğu Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Benfica'nın genç yıldızı Joao Felix'i gözüne kestirdi.

ESPN'in haberine göre Real Madrid, 19 yaşındaki oyuncunun gelişimini bir süredir yakından takip ediyor.

Diğer yandan Manchester United, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Milan, West Ham ve Borussia Dortmund gözlemcileri de Joao Felix'i takip etmeye başladı.

Benfica'da ağırlıklı olarak forvet arkası ve sol kanatta forma giyen Joao Felix'in Benfica ile olan sözleşmesinde 120 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi blunuyor.