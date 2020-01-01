Ashley Young resmen Inter'de

İtalyan ekibi, bir süredir peşinde olduğu Manchester United'ın deneyimli oyuncusunun transferini resmen duyurdu.

'da şampiyonluk mücadelesi veren , ara transfer dönemindeki ilk takviyesini 'dan Ashley Young'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada 34 yaşındaki oyuncuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2021 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Inter, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine 1.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyecek.

Young, 2011 yılından beri formasını giydiği Manchester United forması altında 261 resmi maçta görev almıştı.