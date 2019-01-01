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Antalyaspor

Antalyaspor'da Maicon ile yollar ayrıldı

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Kırmızı-beyazlılarda, Maicon Marques'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Maicon Marques'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 yıldır kırmızı-beyazlılarda forma giyen Maicon'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Maicon'un çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçtiği belirtildi.

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Açıklamada, William Vainqueur'in ise sezon sonuna kadar Fransa'nın Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralandığı kaydedildi. Vainqueur'in Antalyaspor ile 2020 yılı mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatıldı.

 

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