Alexandre Pato, Sao Paulo'ya geri dönüyor

Tianjin Tianhai ile yollarını ayıran Alexandre Pato, eski kulübüne dönmeye hazırlanıyor...

Geçtiğimiz günlerde Çin kulüplerinden Tianjin Tianhai ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Alexandre Pato, eski kulübüne dönmeye hazırlanıyor.

ESPN'in haberine göre golcü oyuncu, eski kulübü Sao Paulo'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Haberde 29 yaşındaki oyuncunun Sao Paulo'ya transfer olmak için yıllık ücetinde iddi bir indirim yapmayı da kabul ettiği kaydedildi.

29 yaşındaki oyuncu, iki yıl forma giydiği Tianjin Tianhai'de çıktığı 34 resmi maçta 21 gole imza atmıştı.