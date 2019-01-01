Alberth Elis, Fenerbahçe'yi takibe aldı

ABD'de Houstan Dynamo forması giyen Alberth Elis, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı.

MSL takımlarından Houstan Dynamo takımında forma giyen Alberth Elis'in, Instagram hesabı üzerinden Fenerbahçe'yi takibe alması sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

TRT Spor'da yer alan habere göre 22 yaşındaki Honduraslı futbolcu daha önce Avrupa'dan bir teklif aldığını açıklamış ve kulübüne ayrılmak istediğini belirtmişti.

Elis'in, "Houston ile 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var. Dynamo kulübü rüyamın Avrupa'da oynamak olduğunu biliyor." açıklamasını yaptıktan sonra Instagram hesabından Fenerbahçe'yi ve Diego Reyes'i takip etmesi sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Honduraslı futbolcu şimdiye kadar Houstan Dynamo formasıyla 56 maça çıktı, 21 gol attı, 12 asist yaptı.