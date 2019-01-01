Akhisarspor, Edin Cocalic'i kadrosuna kattı
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twitter/@Akhisarspor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Akhisarspor'umuz, Belçika 2. Lig (Proximus League) ekiplerinden Mechelen forması giyen Edin Cocalic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Ege temsilcisi daha önceden Zeki Yavru, Rajko Rotman ve Sokol Cikalleshi'yi renklerine bağlamıştı.