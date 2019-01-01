Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaştı
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kasimpasa.com.tr
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak A Milli Takım'da Mircea Lucescu'nun yanında yardımcı antrenör olarak görev alan Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutcu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
49 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerinde daha önce kısa dönemler Beşiktaş ve Adana Demirspor'u çalıştırmıştı.
Kasımpaşa, ligde aldığı üst üste puan kayıplarının ardından Kemal Özdeş ile yollarını ayırmıştı.