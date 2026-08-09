VfL Wolfsburg Sportif Direktörü Dieter Hecking, cumartesi akşamı Bundesliga'dan düşen ekip ile Schwaben arasında forvet oyuncusunun transferi konusunda anlaşma sağlandığını doğruladı.

“Bir kulüple anlaştık” diyen Hecking, bunu Wölfe'nin 2. Bundesliga açılış haftasında 1. FC Kaiserslautern ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından söyledi. Pejcinovic, Kırmızı Şeytanlar'a karşı daha önce süre almamıştı.

Hecking, görüşmelerde hangi kulüple sonuca ulaşıldığını açık bıraksa da kicker'ın haberine göre bu kulüp, son haftalarda 21 yaşındaki Alman-Karadağlı oyuncu için yoğun çaba harcayan VfB.

Stuttgart, bonservis olarak Wolfsburg'un iddialara göre talep ettiği 25 milyon euroyu ödeyecek. kicker'a göre iki kulübün transferi resmen duyurabilmesi için artık sadece sağlık kontrolünün tamamlanması gerekiyor.

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Yurt dışından kulüpler de Wolfsburg'un Dzenan Pejcinovic'iyle ilgileniyordu

Pejcinovic'in, ayrılma isteğini Wölfe'ye bir süredir ilettiği belirtiliyor. Forvet oyuncusu mutlaka Schwaben'e katılmak istedi ve bunun için yurt dışından gelen bazı cazip tekliflerin yanı sıra diğer Bundesliga kulüplerinden gelen önerileri de geri çevirdi.

Pejcinovic, VfL Wolfsburg'un tarihinde ilk kez 2. Bundesliga'ya düştüğü geçen sezonda az sayıdaki olumlu isimden biriydi. Tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta 12 gol kaydetti. Wolfsburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

Forvet oyuncusu 2022 yazında VfL'ye katılmıştı; Wölfe o dönemde onu FC Augsburg'dan 1,25 milyon euro gibi makul bir bedelle kadrosuna kattı. Aşağı Saksonya ekibinde doğrudan çıkış yapamadı, bunun yerine 2. Lig'de Fortuna Düsseldorf'a kiralanması kariyerine yeni bir ivme kazandırdı.