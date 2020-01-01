Guingamp

Trafik kazası geçiren Nathael Julan hayatını kaybetti

Son güncelleme
Yorum()
eaguingamp.com
Fransız ekibi Guingamp formasını giyen 23 yaşındaki Nathael Julan geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Ligue 2’de yer alan Guingamp, 23 yaşındaki forveti Nathael Julan’ın bugün öğleden sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Futbola Le Havre’de başlayan genç golcü, geçtiğimiz sezon devre arasını Valenciennes’de kiralık olarak geçirmiş, haziran ayında ise takımı Guingamp’a dönmüştü.

Kariyerinde toplam 68 maça çıkan 1.95 boyundaki santrfor bu maçlarda 11 gol kaydetti.

Editörün Seçtikleri

Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp - Concarneau hazırlık maçı yaşanan bu trajik olay nedeniyle iptal edildi.

Kapat