Trafik kazası geçiren Nathael Julan hayatını kaybetti
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eaguingamp.com
Ligue 2’de yer alan Guingamp, 23 yaşındaki forveti Nathael Julan’ın bugün öğleden sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Futbola Le Havre’de başlayan genç golcü, geçtiğimiz sezon devre arasını Valenciennes’de kiralık olarak geçirmiş, haziran ayında ise takımı Guingamp’a dönmüştü.
Kariyerinde toplam 68 maça çıkan 1.95 boyundaki santrfor bu maçlarda 11 gol kaydetti.
Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp - Concarneau hazırlık maçı yaşanan bu trajik olay nedeniyle iptal edildi.