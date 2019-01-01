Trabzonspor'un yeni transferi Fıratcan Üzüm kimdir?

Trabzonspor'un yeni sezondaki ilk transferi olan Fıratcan Üzüm'ü daha yakından tanıyın.

, 'dan Fıratcan Üzüm'ü transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fıratcan Üzüm kimdir?

Trabzonspor'un yeni transferi Fıratcan Üzüm, 20 yaşında ve 1.78 boyunda. Eskişehirspor altyapısından A takıma yükselen Fıratcan Üzüm, sağ kanatta forma giyiyor. Fıratcan sağ kanat dışında hem sol kanat hem de forvet arkasında görev yapabiliyor.

Eskişehirspor'la sözleşmesi bittikten sonra serbest kalarak Trabzonspor'a transfer olan Fıratcan, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor formasıyla ligde oynadığı 21 maçta 1 gol attı. İki sezon önce yine Eskişehirspor formasıyla 'de 10 maça çıkan genç futbolcu Fıratcan Üzüm, üç gol atmıştı.