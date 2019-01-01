Trabzonspor'un yeni transferi Doğan Erdoğan kimdir?

2019-20 sezonu öncesi kadrosunu zenginleştirmeye devam eden Trabzonspor'un yeni transferi Doğan Erdoğan'ı yakından tanıyalım.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada bitiren ve Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazanan , Ligi ekiplerinden LASK Linz'ten 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Doğan Erdoğan kimdir?

22 Ağu 1996'da Samsun'da dünyaya gelen Doğan, futbol kariyerine doğduğu şehrin altyapı takımında başladı. 2012'de Samsunspor A Takımı'na yükselen futbolcu, 2015'e kadar burada top koşturmaya devam etti.

Samsunspor forması ile toplamda 27 maça çıkan Doğan, bu süre zarfında U18 ve U19 Milli Takımı'nda da oynadı.

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Ön libero mevkinde oynayan Doğan, 2015 yılında bedelsiz bir şekilde LASK Linz'e transfer oldu. Orada çıktığı toplam 74 resmi maçta 3 kez ağları havalandıran genç isim, 12 asist yapmayı başardı. 2016-17 sezonunda takımıyla Avusturya İkinci Ligi'nde şampiyonluk yaşadı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 2. Lig'ten FC Juniors OÖ takımına kiralanan Doğan, oradaki 14 maçında da 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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2019-20 sezonundan itibaren 'te boy gösterecek olan futbolcu, Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.