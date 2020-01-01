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Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalleri karnesi

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trabzonspor turkiye kupasi 2010
AA
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da adını finale yazdırdı. İşte bordo-mavililerin kupa finallerindeki karnesi...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçında da 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

Böylece bordo-mavililer kupa tarihinde 15. defa adını finale yazdırmayı başardı. Karadeniz ekibi daha önce oynadığı 14 finalin 8'ini ise kazanıp kupayı müzesine götürmüştü.

Diğer yandan Trabzonspor son Türkiye Kupası şampiyonluğunu 2010'da Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek elde etmiş, son finalini oynadığı 2013'te ise Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetmişti.

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    Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalleri

    Bordo-mavililerin bugüne dek oynadığı Türkiye Kupası final karşılaşmaları ve aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

    Sezon Final Skor Sonuç
    1974-75 Beşiktaş - Trabzonspor 0-1 / 2-0 İkinci
    1975-76 Galatasaray - Trabzonspor 0-1 / 1-0 İkinci
    1976-77 Trabzonspor - Beşiktaş 1-0 / 0-0 Şampiyon
    1977-78 Trabzonspor - Adana Demirspor 3-0 / 0-0 Şampiyon
    1983-84 Trabzonspor - Beşiktaş 2-0 Şampiyon
    1984-85 Galatasaray - Trabzonspor 2-1 / 0-0 İkinci
    1989-90 Beşiktaş - Trabzonspor 2-0 İkinci
    1991-92 Trabzonspor - Bursaspor 0-3 / 5-1 Şampiyon
    1994-95 Trabzonspor - Galatasaray 3-2 / 1-0 Şampiyon
    1996-97 Kocaelispor - Trabzonspor 1-1 / 1-0 İkinci
    2002-03 Trabzonspor - Gençlerbirliği 3-1 Şampiyon
    2003-04 Trabzonspor - Gençlerbirliği 4-0 Şampiyon
    2009-10 Trabzonspor - Fenerbahçe 3-1 Şampiyon
    2012-13 Fenerbahçe - Trabzonspor 1-0 İkinci

     

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