Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalleri karnesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da adını finale yazdırdı. İşte bordo-mavililerin kupa finallerindeki karnesi...

Ziraat Kupası yarı final ilk maçında 'yi evinde 2-1 mağlup eden , rövanş maçında da 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

Böylece bordo-mavililer kupa tarihinde 15. defa adını finale yazdırmayı başardı. Karadeniz ekibi daha önce oynadığı 14 finalin 8'ini ise kazanıp kupayı müzesine götürmüştü.

Diğer yandan Trabzonspor son Türkiye Kupası şampiyonluğunu 2010'da Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek elde etmiş, son finalini oynadığı 2013'te ise Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetmişti.

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Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalleri

Bordo-mavililerin bugüne dek oynadığı Türkiye Kupası final karşılaşmaları ve aldığı sonuçlar ise şu şekilde: