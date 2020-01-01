Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalleri karnesi
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AA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi evinde 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rövanş maçında da 3-1 kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.
Böylece bordo-mavililer kupa tarihinde 15. defa adını finale yazdırmayı başardı. Karadeniz ekibi daha önce oynadığı 14 finalin 8'ini ise kazanıp kupayı müzesine götürmüştü.
Diğer yandan Trabzonspor son Türkiye Kupası şampiyonluğunu 2010'da Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek elde etmiş, son finalini oynadığı 2013'te ise Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetmişti.
Trabzonspor'un Türkiye Kupası finalleri
Bordo-mavililerin bugüne dek oynadığı Türkiye Kupası final karşılaşmaları ve aldığı sonuçlar ise şu şekilde:
|Sezon
|Final
|Skor
|Sonuç
|1974-75
|Beşiktaş - Trabzonspor
|0-1 / 2-0
|İkinci
|1975-76
|Galatasaray - Trabzonspor
|0-1 / 1-0
|İkinci
|1976-77
|Trabzonspor - Beşiktaş
|1-0 / 0-0
|Şampiyon
|1977-78
|Trabzonspor - Adana Demirspor
|3-0 / 0-0
|Şampiyon
|1983-84
|Trabzonspor - Beşiktaş
|2-0
|Şampiyon
|1984-85
|Galatasaray - Trabzonspor
|2-1 / 0-0
|İkinci
|1989-90
|Beşiktaş - Trabzonspor
|2-0
|İkinci
|1991-92
|Trabzonspor - Bursaspor
|0-3 / 5-1
|Şampiyon
|1994-95
|Trabzonspor - Galatasaray
|3-2 / 1-0
|Şampiyon
|1996-97
|Kocaelispor - Trabzonspor
|1-1 / 1-0
|İkinci
|2002-03
|Trabzonspor - Gençlerbirliği
|3-1
|Şampiyon
|2003-04
|Trabzonspor - Gençlerbirliği
|4-0
|Şampiyon
|2009-10
|Trabzonspor - Fenerbahçe
|3-1
|Şampiyon
|2012-13
|Fenerbahçe - Trabzonspor
|1-0
|İkinci