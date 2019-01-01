Trabzonspor'un transfer yasağı kalktı!

Sosa, Novak, Kucka ve Burak Yılmaz için yapılması gereken ödemeleri gerçekleştiren Trabzonspor'da transfer yasağının kalktığı belirtildi.

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren ve daha önce kulübe transfer edilen bazı oyuncuların bonservis ödemelerinin gecikmesi nedeniyle transfer yasağına maruz kalan Trabzonspor'a iyi haber geldi.

61saat'ten Hasan Tüncel'in haberine göre bordo-mavili kulüp; Jose Sosa, Juraj Kucka, Filip Novak ve Burak Yılmaz'ın taksitleri için gerekli kulüplere 5 milyon euro'luk ödeme gerçekleştirdi. Ödemenin son gününde dev bir ücret aktarımı yapan Trabzonspor için transfer tahtasının açıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ''30 milyon TL tutarında Sosa, Burak, Kucka ve Novak’ın kulüplerine ödeme yaptık. Yeni yasakların önünü kapadık ve şikayetler kalktı. 1 ay sonra bakalım ne olacak.” dedi.

Buna göre, ara transfer döneminde kadrosuna herhangi bir takviye yapamayan bordo-mavili kulüp, yaz transfer döneminde kadrosuna ekleme yapabilecek.