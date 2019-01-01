Trabzonspor'un Marsilya'dan transfer ettiği Yusuf Sarı kimdir?

Trabzonspor'un Fransa'nın Marsilya takımından kadrosuna kattığı Yusuf Sarı'yı daha yakından tanıyın.

, 'nın takımında forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Sarı'yı üç yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Karadeniz temsilcisi tarafından KAP'a yapılan açılamada; "Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 1.430.000.-TL garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 1.573.000.-TL garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Yusuf Sarı kimdir?

Trabzonspor'un 3 yıllığına kadrosuna kattığı Yusuf Sarı, 1998 yılında Fransa'da doğdu. 1.68 metre boyundaki genç futbolcu en çok sağ kanat pozisyonunda görev alıyor. Alt yaş kategorilerinde Milli Takımı formasını da giyen 20 yaşındaki oyuncunun bonservisi Fransa'nın Marsilya takımında bulunuyor. Sol ayağını kullanan Yusuf Sarı, geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Fransa Lig 2 ekibi Clermont Foot'ta 9 maça çıktı.