Trabzonspor'un kurucu üyelerinden Sabit Sabır vefat etti

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Sabit Sabır vefat etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Sabit Sabır'ın akşam saatlerinde vefat ettiği bildirildi.

Sabit Sabır'ın 1932 yılında Trabzon'da doğduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kulübümüzün kurucu üyelerinden Sabit Sabır'ın bugün akşam saatlerinde vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sabit Sabır, ilk ve ortaokulu Trabzon'da, liseyi İstanbul Robert Koleji'nde tamamlandı. 1958-1961 yılları arasında Pensilvanya Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde milletlerarası ticaret konusunda master yaptı. 1964 yılında kurduğu Sabırlar Fındık ihracat şirketiyle fındık ticaretine başladı. 2 Ağustos 1967 tarihinde kurulan kulübümüzün kurucu üyelerinden biri olan Sabır, iş hayatında etkin görevler aldı. Sabır, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanlığı yaptı. Sabır, kulübümüzde yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra disiplin kurulu üyeliği de yaptı. Aynı zamanda divan üyemiz olan Sabit Sabır, yeni tüzüğümüzle oluşturulan İstişare Kurulu'nun da üyesiydi. Kulübü olarak Sabır'a yüce Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da camianın çok önemli bir değerini kaybettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'umuzu Trabzonspor yapan insanlardan birini daha maalesef sonsuzluğa uğurladık. Çok üzgünüm. Sabit ağabey hem iyi bir iş insanı hem de her anını Trabzonspor ile yaşayan bir karakterdi. Bugün bizler burada isek onların sayesindedir. Bıraktıkları bu büyük mirasa sahip çıkmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Allah rahmet eylesin. Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun."

Kurucu üyelerden Nizamettin Algan da Sabit Sabır'ın vefatının kendisini son derece üzdüğünü belirterek, "Kulübümüzün kurulma aşamasında oldukça etkin rol oynayan, inandığı yoldan asla sapmayan, doğrudan taviz vermeyen önemli bir değerimizi kaybettik. Kendisi iyi bir arkadaşımdı. Üzüntümü anlatmak zor. Sabit Sabır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim." şeklinde görüş bildirdi.