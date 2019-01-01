Trabzonspor'un ilk transferi; Badou Ndiaye

Sezonun ilk yarısında dar bir kadroyla mücadele eden Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralıyor.

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından , sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlıklar ve dar kadrosuyla sorunlar yaşamıştı. Gözünü devre arası transferine diken bordo mavililer ilk transferini gerçekleştiriyor.

İngiliz Gazetesi The Telegraph'a göre; Trabzonspor, Stoke City'de forma giyen Badou Ndiaye ile anlaşmaya vardı.

Haberin devamı aşağıda

İki sezon önce devre arasında 'dan Stoke City'e transfer olan Ndiaye, İngiliz ekibinde beklentilerin altında kalmış ve sarı kırmızılı kulübe kiralanmıştı.

Bu sezon Championship'te mücadele eden Stoke City, Senegalli oyuncunun tekrar kiralanmasını istiyor. Haftada 35.000 paund civarı kazanan Ndiaye''nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Stoke City oyuncunun Trabzonspor'a kiralanmasına onay verdi.

Ndiaye bu sezon İngiliz ekibinde 13 lig maçında forma giydi.