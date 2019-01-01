Trabzonspor'un ilgilendiği Gaston Matias Campi kimdir?

Stoper arayışında olan Trabzonspor, Arjantinli Gaston Matias Campi'yi transfer etmeye çok yakın.

'de sezonu 4. bitirmesine karşın oynadığı oyunla alkış alan , mütevazi ama etkili bir takım kurma amacında. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren bordo mavili ekip Arjantinli stoper Gaston Matias Campi'yi transfer listesine aldı.

Gaston Matias Campi kimdir?

6 Nisan 1991'de / Buenos Aires'te doğan Gaston Matias Campi, 20 yaşında Racing Club alt yapısından çıkarak transfer oldu. 2017 yazında Estudiantes'e transfer olan 1,93 boyundaki oyuncu, 28 yaşında ilk kez Avrupa'ya transfer oldu.

Marcao'yu 'a satan Chavez'in devre arasında Brezilyalı oyuncunun eksikliğini Estudiantes'ten Campi'yi alarak doldurmuştu.

Campi, 'de yarım sezon oynarken 16 kez lig maçına çıktı, 2 gol kaydetti.

Arjantinli muhabir Fer Pujol'un iddiasına göre Trabzonspor Campi için 1.3 milyon dolar'ı gözden çıkardı.