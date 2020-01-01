Trabzonspor'un Fenerbahçe maçının kadrosu belli oldu
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AA
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının kamp kafilesini açıkladı.
Kadroda sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Jose Sosa da yer aldı.
Kafilede şu isimler yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel Da Costa, Manoel Messias, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Kerem Baykuş, Bilal Başaçıkoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban ve Koray Kılınç."