Trabzonspor'un eski golcüsü Faty Papy hayatını kaybetti

Faty Papy, Güney Afrika ekibi Malanti Chiefs ile çıktığı bir maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bir dönem forması da giyen Faty Papy yaşamını yitirdi.

Malanti Chiefs ile Green Mamba arasında oynanan maçta sahada 15 dakika boyunca kalp rahatsızlığı nedeniyle yerde yatan Papy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Burundili futbolcu, daha önce de Wits forması giyerken maç esnasında kalbinden rahatsızlık geçirmiş ve yerde kalmıştı.

Papy, 2009-2011 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti. Bordo mavili kulüp eski oyuncuları için bir başsağlığı mesajı yayınladı:

"2009 – 2011 yılları arasında kulübümüzün formasını giyen 28 yaşındaki eski futbolcumuz Faty Papy’nin bir futbol müsabakası esnasında geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Camiamızın, ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun."