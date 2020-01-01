Trabzonspor’un en iyi ara transferleri

Bordo mavili ekibin 2000'li yıllarda yaptığı en iyi devre arası transferlerini derledik.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk yarısı tamamlandı ve takımlar kadrolarını güçlendirmek için kollarını sıvadı.

Bu sezon şampiyonluk yarışının önemli adaylarından biri olan 'un 2000'li yıllarda yaptığı en iyi devre arası hamlelerini listeledik.

altyapısından yetiştikten sonra Kartalspor aktarmalı 'nin yolunu tutan ve burada ismini duyuran Olcan Adın, beklentileri karşılayamayınca kiralık olarak farklı takımlarda oynamak zorunda kaldı. 2008 yazında bedelsiz olarak Gaziantepspor'a imza atan Olcan gün geçtikçe kendini buldu ve 2011-12 sezonunun ara transfer döneminde Trabzonspor'a transfer oldu.

Kariyerinde en çok maça çıktığı kulüp olan Trabzonspor'da etkili performansını sürdüren Olcan kimi zaman eleştirilerin hedefi olsa da bordo mavili formayla 30 gol atıp 29 asist yapmayı başardı. Trabzonspor yaklaşık 3 milyon euro'ya transfer ettiği Olcan'ı iki buçuk sezon sonra 4 milyon euro karşılığında 'a gönderdi.

201718 sezonuna sol bek pozisyonunda Emmanuel Mas ile başlayan Trabzonspor, devre arasında ülkesine dönmek isteyen Arjantinli futbolcunun ayrılmasına izin verdi. Mas'ın yerine ise ekiplerinden Midtjylland forması giyen Filip Novak transfer edildi.

Gösterişsiz ancak istikrarlı ve güven veren futboluyla taraftarların sevgisini kazanan 29 yaşındaki Çekyalı sol bek, 2019-20 sezonunun devre arasına kadar bordo mavili formayla geçen yaklaşık iki yılda 11 gol atıp 3 de asist yaptı.

Uzun yıllar ülkesi 'in önde gelen takımlarında top koşturan Joao Pereira, 2016-17 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılan ve ilerleyen yaşına rağmen istikrarlı bir grafik sergileyen Portekizli futbolcu, Süper Lig'in en iyi sağ beklerinden biri olmayı başardı. Halen Karadeniz ekibinin formasını giyen Pereira hırslı yapısı ve mücadeleci futboluyla Trabzonspor'un en iyi devre arası hamlelerinden biri oldu.

Trabzonspor, 2007-08 sezonunun ara transfer döneminde Onur Recep Kıvrak ismindeki genç bir kaleciyi kadrosuna kattığı zaman Süper Lig'de yer yerinden oynamadı. Sessiz sedasız çalışan ve Şenol Güneş dönemiyle birlikte kariyerinin zirvesine ulaşan Onur, bir anda 'nin en iyi kalecilerinden biri oldu.

Zorlu pozisyonlarda yaptığı estetik kurtarışlarla taraflı tarafsız birçok kişinin beğenisi kazanan başarılı file bekçisinin adı uzun yıllar Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anıldı. Tekliflere rağmen takımdan ayrılmayıp bordo mavili formayla 251 maça çıkan Onur, Trabzonspor'un en başarılı ve kazançlı transferlerinden biri olmayı başardı.

Kariyeri boyunca kendisinden çok şey beklenen ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarıyla beklentilerin altında kalan Burak Yılmaz, Süper Lig'in en iyi golcülerinden birine dönüşeceği Trabzonspor macerasına 2009-10 sezonun devre arasında başladı. Fenerbahçe'ye gönderilen Gökhan Ünal karşılığında sarı lacivertli ekipten Burak Yılmaz artı bir miktar para alan bordo mavili ekip, son yılların en başarılı transfer hamlelerinden birini yaptı.

Şubat 2010'da ilk kez Trabzonspor formasını sırtına geçiren Burak, ligin ikinci yarısında üç gol atabilirken takip eden iki sezonda 55 gol atmayı başardı. Galatasaray ve Beijing Guoan günlerinin ardından ikinci kez Karadeniz'in yolunu tutan yıldız forvet, Trabzonspor kariyerini toplam 86 golle tamamlamış oldu.

2004-05 sezonuna Ziya Doğan yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor; Fenerbahçe ve maçlarında yaşanan puan kayıpları sonrası teknik adam değişikliğine gitti.

Haberin devamı aşağıda

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen bordo mavili ekip; Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz ve Yattara gibi önemli hücum silahlarının olduğu kadrosuna devre arasında 29 yaşında Polonyalı bir futbolcuyu transfer etti. Ülkesi dışında fazla tanınmayan Miroslaw Szymkowiak'ın Türkiye'deki taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanması ise fazla uzun sürmedi.

Ara transfer döneminde katıldığı Trabzonspor'da ikinci yarıda attığı dokuz golle takımının şampiyonluk yarışına tutunmasında büyük pay sahibi olan Szymkowiak başarılı performansını sonraki sezon da sürdürdü. Başarılı futbolcu kariyerinin en verimli olması beklenen dönemde ise ağır bir sakatlık geçirdi ve 2006-07 sezonuyla birlikte erken yaşta futbolu bırakma kararı aldı.

Polonyalı yıldızın Türkiye gelişi büyük yankı uyandırmadı ve ülkemizde gol rekorlarını da alt üst etmedi. Ancak oynadığı futbolla tüm Trabzonsporluların sevgisini kazanırken belki de bordo mavili ekibin son yıllardaki en unutulmaz devre arası transferi oldu.