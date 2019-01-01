Trabzonspor'un CAS davası sona erdi

Trabzonspor'un Süper Lig'in 2010-11 sezonuyla ilgili şike davası sürecine FIFA'nın müdahil olmama kararının ardından CAS'a yaptığı başvuru sonuçlandı.

İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS binasında gerçekleştirilen duruşmada, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ile Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Lermi Zorer, Sertaç Güven ve avukatlar hazır bulundu.

Kulübü'nü ise yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin temsil ederken, Futbol Federasyonu avukatları da duruşmada yer alan taraflar oldu.

Öğle saatlerinde başlayan duruşma, verilen bir saatlik aranın ardından akşam sona erdi. Kararın gelecek günlerde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, bir grup taraftarı da duruşma nedeniyle CAS binasının önünde toplanarak yöneticilerden duruşmaya ilişkin bilgi aldı.

"Bu işin peşini bırakmayacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beklenenden çok uzun süren duruşmadan sonra Anadolu Ajansı' na yaptığı açıklamada, "Duruşma yaklaşık 8 saat sürdü. Bütün tarafların görüşleri alındı. Bizim hukukçularımız, avukatlarımız çok iyi hazırlanmışlar. Bunu söyleyebilirim" dedi.

Mahkeme süreciyle alakalı bir şey söylemesinin hukuken mümkün olmadığını belirten Ağaoğlu, mahkeme başkanının da taraflara uyarıda bulunduğunu aktardı.

Ağaoğlu, "Ancak şunu söyleyeyim, bu bir hak arayışı, bu bir adalet arayışı. 8 senedir devam eden bir arayış. 58 sene de geçse biz bu işin peşini bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe cephesi

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin ise mahkeme başkanının uyarısı nedeniyle duruşmaya ve sürece ilişkin bir açıklamada bulunamayacağını kaydetti.

Pekin, kararın ne zaman açıklanacağının da bilinmediğini sözlerine ekledi.