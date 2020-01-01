Trabzonspor'un 2020-2021 Süper Lig fikstürü

TFF, 2020-2021 sezonunu fikstürünü açıkladı. Perdeyi Beşiktaş maçıyla açacak olan Trabzonspor, Fenerbahçe'yle 6, Galatasaray'la 15. haftada oynayacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun fikstürü çekildi. ilk hafta Beşktaş ile deplasmanda karşılaşacak.

Bordo-mavililer, 6. haftada deplasmanına çıkacak ve 15. haftada da 'ı konuk edecek.

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İşte Trabzonspor'un'ın 2020-2021 fikstürü;

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1. hafta Beşiktaş 2. hafta (D) 3. hafta 4. hafta Gaziantep (D) 5. hafta 6. hafta Fenerbahçe (D) 7. hafta 8. hafta (D) 9. hafta 10. hafta (D) 11. hafta 12. hafta (D) 13. hafta Çaykur Rizespor 14. hafta (D) 15. hafta Galatasaray 16. hafta Karagümrük (D) 17. hafta 18. hafta BAY 19. hafta Antalyaspor (D) 20. hafta 21. hafta (D)

Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.

"Tüm takımlara aynı hassasiyette yaklaşıyoruz"

Kura çekiminin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, "Yeni sezonun tüm futbol severler için hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bir maraton. Evimizde başlıyor olmak bizim için iyi ve Beşiktaş’ı ağırlayacağız. Dostça geçmesini, iyi olanın kazanmasını dilerim. Süper Lig yıllar geçtikçe çok daha iyi bir seviyeye geliyor. İyi takımlar var. Tüm takımlara aynı hassasiyette yaklaşıyoruz. Her maç bizim için önemli. Beşiktaş ile Süper Lig’e başlamak da bizim için önemli” dedi.