Trabzonsporlu Hugo Rodallega'dan ayrılık sinyali

Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega, sosyal medyadan kendisine gelen tepkiler üzerine ayrılık sinyali verdi.

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor'u konuk ederken sahadan 2-0'lık şok bir yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşma 0-0 devam ederken 49. dakikada penaltı kazanan Trabzonspor'da Rodallega'nın 'Panenka' tarzı vuruşu direkten geri döndü, dönen topu tamamlayan Rodallega topu filelere gönderdi ancak gol geçerli sayılmadı ve Alanyaspor endirekt serbest vuruşla oyuna başladı. Bu pozisyondan yalnızca iki dakika sonra Alanyaspor Papiss Cisse ile öne geçerken Senegalli golcü 68. dakikada da sahne aldı ve takımını zafere taşıdı.

Trabzonspor'un aldığı yenilginin ardından bazı taraftarlar Rodallega'nın kaçırdığı penaltıdan dolayı Kolombiyalı golcüye tepki yağdırdı. Sosyal medyada Rodallega'ya gelen tepkiler çığ gibi büyürken Kolombiyalı futbolcu, Instagram'dan kendisine ''Evine dön Rodallega'' şeklinde yorum yapan bir takipçisine ''Haziran'da'' cevabını verdi.

Bu yanıt, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki golcünün lig bitiminde takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

2017'nin Ocak ayında Akhisarspor'dan transfer edilen Rodallega, Trabzonspor'daki kariyerinin en gollü dönemini geçiriyor. Süper Lig'de bu sezon 22 maça çıkan deneyimli golcü, attığı 11 golle dikkat çekerken 1 asisti de bulunuyor.