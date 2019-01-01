Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen kaza yaptı

Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen araba kazası yaparken başarılı futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen'in kullandığı otomobil Ordu'da kazada yaptı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Ordu yönüne giden Hüseyin Türkmen yönetimindeki 61 TH 462 plakalı otomobil, Hakan Altun'un kullandığı 52 AKK 606 plakalı otomobille Çakırtepe Mahallesi Çaybaşı kavşağında çarpıştı.

Kazada, 61 TH 462 plakalı otomobilin içinde bulunan Hülya Tutkun, Eflal İkra Tutkun, Gamze Nur Türkmen ve Ümran İffet Uzun yaralandı.

Kazadan bordo mavili takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen yara almadan kurtuldu.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yaralılardan Ümran İffet Uzun'un futbolcu Hüseyin Türkmen'in nişanlısı olduğu öğrenildi.

Kulübü'nden açıklama

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, Hüseyin Türkmen'in yapmış olduğu kazayla ilgili kulübün resmi internet sitesine bir açıklama yaptı.

Güven'in açıklamaları şöyle: "Futbolcumuz Hüseyin Türkmen ve ailesi, içinde bulundukları özel araçlaSamsun'dan Ordu yönüne seyir halindeyken geçirdikleri kaza sonrasında Ünye’de özel bir hastanede tedavi altına alınmışlardır. Yaşanan talihsiz kazada futbolcumuzun nişanlısı Ümran İffet Uzun’un omurgasında kırılma tespit edilmiştir. Oyuncumuz Hüseyin Türkmen ise kazadan yara almadan kurtulmuştur. Yönetim kurulu üyemiz Özer Bayraktar, kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan ve takım menajerimiz kaza sonrasında ivedilikle oyuncumuz ve ailesinin sevkedildikleri hastaneye intikal etmişlerdir. Hüseyin Türkmen ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."