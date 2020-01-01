Trabzonspor'dan açıklama: Nwakaeme'nin ciddi bir durumu yok

Bordo mavili ekip, sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo mavili ekip, resmi internet sitesi üzerinden sakat futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özellikle Anthony Nwakaeme'nin Beşiktaş karşısında oynayıp oynayamayacağı merak konusuyken 'dan gelen açıklama şöyle oldu:

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“Oyuncumuz Anthony Nwakaeme’de yapılan MR tetkikleri sonucunda ciddi bir sakatlık görülmemiş olup sağ arka adale grubunda sertlik ve spazm tespit edilmiştir. Bu teşhis neticesinde kısmi ve limitli antrenman yapabilen oyuncumuz günlük olarak takip edilerek hafta sonu oynayacağımız karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılmaktadır."

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Ayak başparmak ekleminde ödem tespit edilen Daniel Sturridge'in ise tedavisine devam edildiği ve durumunun maç saatinde netlik kazanacağı belirtildi.

Hosseini'nin de tedavi sürecinde olduğu ve 1 ila 3 haftaya kadar sahalara dönmesinin beklendiği ifade edildi.