Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi bitti!

Bordo mavili ekip, Karaman'la sözleşmesini karşılıklı feshettiğini duyurdu.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun ilk devresini 6-2'lik galibiyetiyle kapatan 'da Ünal Karaman dönemi sona erdi.

Bordo mavili ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre taraflar sezonun ikinci yarısında yola devam etmeme kararı aldılar.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman arasındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Ünal Karaman'a, bu sezon sonuna kadarki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak olan 2.250.000.-TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları ödenmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Ahmet Ağaoğlu'nun "oyun" eleştirisi

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Trabzonspor'un deplasmanda 1-0 kazandığı maçının ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımının oynadığı oyunu eleştirmiş ve şunları söylemişti:

"Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından kurtulamadık. Eğer ikinci yarı Konyaspor eline geçen fırsatlarda biraz şanlı olsaydı, son tercihlerini biraz isabetli kullansalardı burada yine farklı bir skor çıkabilirdi. İlk yarıda öne geçiyorsunuz, ikinci yarı uzatmalarla beraber 50 dakika baskı yiyorsunuz. Konyaspor'un şanssızlığı diyelim. Kötü oynadığınız maçlarda da galip gelmek önemli bir şey; ama bu haftalardır süren bir rahatsızlık olduğu için göze de o kadar hoş gelmiyor. Trabzonspor'un oynayacağı futbol bu değil. Trabzonspor yenildiği maçlarda oynadığı futbolla seyircisinden alkış alan bir takım. Bu gerçeği unutmamamız lazım. Bu oyunu daha fazla sürdüremeyiz. Öne geçtikten sonra yediğimiz baskı Trabzonspor'a yakışmıyor."

Ünal Karaman'dan eleştirilere cevap: "Üzerime alıyorum"

Kayserispor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında başkan Ahmet Ağaoğlu'nun oynanan futbolla ilgili eleştirisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Ünal Karaman, başkanın tıpkı bir taraftar gibi eleştiri yaptığını belirterek şöyle söyledi:

"3 gün sonra duydum. Elbette ki üzerime alıyorum. Bu takımın teknik sorumlusu olarak sinecek değilim. Ama bazen kişilerin karakterleri, kimlikleri, oturdukları koltuklar, bulunduğu pozisyonlar taraftar kimliğinin hiçbir zaman önüne geçmiyor. Her ne kadar Sayın Başkan böyle bir ifade kullanmış olsa da başkan kimliğinden daha ziyade zaman zaman taraftarlığını hatırlayabiliyor. Taraftar olarak eleştiri yapabiliyor. Taraftarın her türlü söylemine saygı duyuyoruz, anlayışla karşılıyoruz. Sonuçta 'taraftardır, normaldir' diyoruz. Eğer başkan olarak bir araya geldiğimiz ortam içinde kullanacak olursa sizler önünde söylemem ama konuşacağımız özelde söyleyeceğim şeyler olabilir. Her taraftarın söylemine cevap verecek pozisyonda görmüyorum kendimi. Kapalı kapılar ardında Sayın Başkan'la her şeyi konuşuyoruz ama anlamak istediği konular varsa, yine cevap verip konuşabiliriz."

Karaman'ın Trabzonspor karnesi

Kayserispor maçıyla 2019-20 sezonunun ilk yarısını 32 puanla üçüncü sırada kapatan Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde puan olarak son 9 sezonun en iyi puanını elde etti.

Bundan önce 2010-11 sezonunun ilk yarısını 42 puanla zirvede bitiren bordo mavili ekip, sonraki 8 sezonda 30 puanını üzerine çıkmayı başaramadı.

Daha önce futbolcu olarak formasını giydiği Trabzonspor'da ilk olarak 2009 yılında sportif direktör görev alan Karaman, Şubat 2010'da dönemin teknik direktörü Şenol Güneş'ün birinci yardımcısı olarak devam etmişti.

1.5 sezonda Ünal Karaman yönetiminde 70 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor 35 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı ve 35 kez ağları buldu.

Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 63 puanla dördüncü sırada tamamlayarak UEFA elemelerine katılmış ve sonrasında gruplara kalma başarısı elde etmişti. Bordo mavili ekip , Krasnodar ve 'nin bulunduğu C Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı ve gruptan çıkamadı.