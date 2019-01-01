Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın şansı tükendi
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Uzun süredir kadro dışı kalan Olcay Şahan için artık çıkış yolu yok.
Hürriyet'te yer alan habere göre teknik direktör Ünal Karaman'ın kadroda düşünmediği Olcay Şahan ile yollar ayrılacak.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla takımda kalmak istediğini söyleyen Şahan için böyle bir şansın olmadığı belirtiliyor.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun bordo mavili ekiple 1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 maça çıkan oyuncu, 1 gol 4 asist yaptı.