Trabzonspor'da Çimşir, çıkışını sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 2,6 puan ortalaması yakalayarak şampiyonluk yolunda önemli yol katetti.

40 yaşındaki teknik adamıyla 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşısında kazanarak zirve yolunda bir engeli daha aşmanın hesaplarını yapıyor

, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yakaladığı çıkışı Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek zirve mücadelesinde bir engeli daha aşmaya çalışacak.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmezken Çaykur Rizespor karşısında da kayıpsız yoluna devam etmek istiyor.

Çimşir ile sahasında 'yı 6-0, 'yi 2-1 yenen Karadeniz ekibi, 'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Daha sonra yine evinde Demir Grup 'u 2-1 yenen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle döndü.

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Karadeniz ekibi, 40 yaşındaki teknik adamıyla 2,6 puan ortalamasıyla zirvede de ağırlığını hissettirdi.

Çaykur Rizespor karşısında sahasında tek yenilgi

Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında başarılı sonuçlar alırken sahasında tek yenilgi yaşadı.

Bordo-mavililer, komşusuyla sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

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Rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavili takım, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Futbolcularını uyarıyor

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, antrenmanlarda futbolcularını sık sık uyarıyor.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, futbolculardan doğru pozisyon almalarını ve bunu muhafaza etmelerini isteyerek, "Müsabaka içerisinde her zaman problem çözen olmalıyız. Doğru pozisyon problemi çözüyor. Buna dikkat edelim." şeklinde uyarılarda bulunuyor.