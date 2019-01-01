Trabzonspor'a müjde! Sturridge imzaya geliyor

Fransa basınında yer alan habere göre Daniel Sturridge, Trabzonspor ile sözleşme imzalayacak.

'un kadrosuna katmak için uğraş verdiği Daniel Sturridge transferinde mutlu sona ulaşıldı.

'la sözleşmesi sona eren ve adı uzun süredir Trabzonspor'la anılan Daniel Sturridge, bordo mavililerle anlaşmaya vardı.

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L'Équipe'de yer alan habere göre İngiliz futbolcunun bugün Trabzonspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yıldız ismin adı aynı zamanda ve ile anılıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde İngiliz oyuncunun annesi ile menajerliğini yürüten amcası Trabzon'a gelerek, bordo mavili yetkililerle anlaşmaya vardı.

Golcü oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sturridge, Trabzonspor'dan yıllık 2 milyon euro kazanacak ve bu rakam oynayacağı maç ile atacağı gol sayısına göre bonuslarla 3 milyon euro'ya çıkacak. Bordo mavililer ayrıca 1.5 milyon euro da imza parası ödeyecek.