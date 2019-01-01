Yusuf Yazıcı, 17.5 milyon euro'ya Lille'de

Lille, Trabzonspor'dan renklerine kattığı 22 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 'den ayrılarak transferini tamamlamak için 'ya giden Yusuf Yazıcı, ile sözleşme imzaladı.

Lille'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

'un KAP bildirimine göre ise Lille, bonservis bedeli olarak bordo mavili ekibe 17.500.000 euro ödeyecek.

Fransız kulübün açıklamasında, Yusuf için övgü dolu sözler yer aldı:

"Muhteşem bir uzun ve kısa pas atma tekniğine sahip, oyun görüşü ve göz alıcı yetenekleri ile Türk futbolunun potansiyeli en yüksek oyuncularından biri. 22 yaşında ve ülkesinde yüzlerce maça çıkmış olan Yusuf, yeni bir kulüp ile yeni bir şampiyonluğu keşfedecek. Yusuf Yazıcı'nın Lille' gelmesi, gelecek vadeden ve nadir bulunan bir yetenek olmasıyla kadroyu zenginleştiriyor. Böylesine genç bir yaşta en üst düzeylerde oynayarak tecrübe kazanan Yusuf, teknik direktör Christophe Galtier'in ilk 11'inde yeni bir hücum avantajına sahip olmasını sağlayacak. Hoş geldin Yusuf."

Sosyal medya hesabından Lille forması giydiği fotoğrafı paylaşan Yusuf, Fransız ekibinde 12 numarayı sırtında taşıyacak.