Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için Lille ile anlaştı

Bordo mavili ekip, genç yıldızı için bonservis ücretinde Fransız ekibiyle anlaşmaya vardı.

Transferi yılan hikayesine dönen Yusuf Yazıcı için ile 'nın ekibi arasında sıkı pazarlıklar devam ediyordu.

Fransa'dan RMC Sport'un ulaştığı bilgilere göre kulübü, 17 milyon euro artı bonuslar karşılığında bordo mavili ekibi ikna etti.

Ayrıca haberde 22 yaşındaki oyuncunun 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.

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Genç orta sahanın hafta sonundan önce Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.