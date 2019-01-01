Trabzonspor, Yusuf Yazıcı için Lille ile anlaştı
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AA
Transferi yılan hikayesine dönen Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ile Fransa'nın Lille ekibi arasında sıkı pazarlıklar devam ediyordu.
Fransa'dan RMC Sport'un ulaştığı bilgilere göre Ligue 1 kulübü, 17 milyon euro artı bonuslar karşılığında bordo mavili ekibi ikna etti.
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Ayrıca haberde 22 yaşındaki oyuncunun 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı ifade edildi.
Genç orta sahanın hafta sonundan önce Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.