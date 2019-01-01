Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a bir ilki yaşattı

Süper Lig'de mücadele ettiği iki sezonda öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmeyen Malatya ekibi, bu seriyi Trabzonspor karşısında sürdüremedi.

'de mücadele ettiği iki sezonda öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmeyen Evkur , bu seriyi maçıyla kaybetti.

>> Hangi ligde gollerin yüzde kaçını yabancılar atıyor?

Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki performansıyla hem defansif hem de ofansif anlamda dikkati çeken Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında bu başarısını devam ettiremiyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, sezonun ilk yarısında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak devre arasına 29 puanla 3. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde ise 16 gol gördü.

Ligin ilk yarısında son derece başarılı bir grafik çizen Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise istediği sonuçların uzağında kaldı.

Malatya ekibi sezonun ikinci yarısı oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi. İkinci yarı 14 gol atan sarı-siyahlılar, kalesinde ise 23 gole engel olamadı.

Devre arasına, lider Medipol 'in 6 puan gerisinde 3. sırada giren Yeni Malatyaspor, son haftalarda aldığı sonuçlarla kötü gidişe engel olamadı, Avrupa hedefinden de geri düştü.

Seri sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de bulunduğu iki sezonda öne geçtiği 26 maçta mağlup olmayan Yeni Malatyaspor'un bu serisi Trabzonspor karşısında sona erdi

Sarı-siyahlılar, geçen sezon , Kardemir (2), Trabzonspor, , , (2), Demir Grup , Atiker maçlarında, bu sezon ise (2), , Çaykur Rizespor, Galatasaray, Aytemiz , Trabzonspor, ve MKE Ankaragücü maçlarında öne geçerek, 90 dakika sonunda galibiyet sevinci yaşadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, öne geçtiği 7 karşılaşmada ise 1 puana razı oldu.

Malatya temsilcisi, geçen sezon ilk golü bulduğu ve Aytemiz Alanyaspor müsabakası ile bu sezon öne geçtiği Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor, Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Malatya ekibi ligin 29. haftasında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında 22. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle öne geçse de 31. dakikada Nwakaeme ve 79. dakikada Rodallega'nın gollerine engel olamayarak karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Erdal Gündüz: "Öne geçtik ancak kaybettik, üzgünüz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Takım olarak iyi işler yapma mücadelesinde olduklarını dile getiren Gündüz, futbolda her takımın iyi ve kötü süreçler yaşayabileceğini ifade etti.

Gündüz, ligde iyi işler yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ligde bulunduğumuz iki sezonda da güzel sonuçlar aldık. Bunların içerisinde öne geçtiğimiz maçları kaybetmeme gibi bir istatistik vardı ancak Trabzonspor maçıyla bu son buldu. Trabzonspor maçında öne geçtik ancak kaybettik, üzgünüz. Bundan sonraki maçlarımızı alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Perşembe günü sahamızda Galatasaray ile oynayacağımız kupa mücadelesiyle bunu göstermek istiyoruz. Galatasaray'dan alacağımız 3 puanla kupada finale kalmak istiyoruz."