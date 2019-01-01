Trabzonspor yeni forvetini buldu: Rachid Alioui
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Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Trabzonspor'un forvet adaylarından ilki netleşti.
Sabah Gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavililer, Fransa'nın Nimes takımıyla sözleşmesi dolan ve bonservisi elinde olan Rachid Alioui ile temasa geçti.
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Trabzonsporlu scoutların, 26 yaşındaki ve 186 cm boyunda olan Rachid'i Fransa'da birçok karşılaşmada tribünden izlediği ve bordo-mavili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Trabzonspor'un, forvet hattı için Alioui dışında yine bonservisi olmayan birçok oyuncu için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında.