Trabzonspor yeni forvetini buldu: Rachid Alioui

Trabzonspor, uzun süredir takip ettiği ve bonservisi elinde olan Faslı golcü Rachid Alioui ile görüşmelere başladı.

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren 'un forvet adaylarından ilki netleşti.

Sabah Gazetesinden Yunus Emre Sel'in haberine göre bordo mavililer, 'nın takımıyla sözleşmesi dolan ve bonservisi elinde olan Rachid Alioui ile temasa geçti.

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Trabzonsporlu scoutların, 26 yaşındaki ve 186 cm boyunda olan Rachid'i Fransa'da birçok karşılaşmada tribünden izlediği ve bordo-mavili yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Trabzonspor'un, forvet hattı için Alioui dışında yine bonservisi olmayan birçok oyuncu için nabız yokladığı gelen bilgiler arasında.