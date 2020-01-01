Trabzonspor, Vitor Hugo transferini resmen duyurdu
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Trabzonspor, Palmeiras forması giyen savunma oyuncusu Vitor Hugo'yu renklerine bağladı.
Bilindiği üzere 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Trabzon'a gelmişti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada Vitor Hugo ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
KAP'a yapılan açıklamada ise Palmeiras'a 4 taksit halinde toplam 3 milyon 200 bin euro'luk bonservis bedeli ödeneceği ve Palmeiras'a bir sonraki olası satıştan %25'lik kar payı verileceği, oyuncunun da ilk üç yıl için 1 milyon 350 bin euro, sözleşmenin son yılı için ise 1 milyon 400 bin euro sabit ücret alacağı bildirildi.