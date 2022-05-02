Trabzonspor'un devre arası transferlerinden Edin Visca, Süper Lig'deki ikinci şampiyonluğunun keyfini çıkarıyor.

Daha önce 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile bu sevinci yaşayan Bosnalı futbolcu, bordo-mavili takımla şampiyon olduğu için kendisini çok mutlu hissettiğini açıkladı.

Visca, Abdullah Avcıyı ise öğretmeni olarak tanımladı.

Visca ne söyledi?

Şampiyonluğun ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan yıldz futbolcu, şu yorumu yaptı:

"Öncelikle tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluktan sonra taraftarlar çok mutlu. Ne kadar güzel!

"Ben de çok mutluyum. Şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu sezon aile gibi olduk. Gelecek sezon da böyle devam edeceğiz.

"Üç aydır buradayım. Herkes şampiyonluğa emek verdi. Futbolcular, Abdullah hoca... Herkesin emeği var. Abdullah hoca benim öğretmenim. Bu camia için Trabzonspor'a koşarak geldim.

"Taraftara teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bugüne dolu stadyumda oynadık. İnşallah Altay maçında da dolu stadyumda birlikte olacağız. Türkiye Kupası'nı da almak istiyoruz. Hedef çifte kupa."

Visca'nın performansı

2022 ocak ayında Trabzonspor'a gelen Visca, sezonun ikinci yarısında 17 maçta forma giydi.

32 yaşındai futbolcu, 17 maçta altı gol atıp beş de asist yaparak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

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