Trabzonspor'un yeni hocası canlı yayında açıklandı: Şenol Güneş gidiyor

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki süresinin sonuna doğru yaklaşırken koltuğuna oturacak isim canlı yayında açıklandı.

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Şenol Güneş, Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna veda edebilir

Trabzonspor'un yeni hocasını Sadi Tekelioğlu duyurdu

NE OLDU? Trabzonspor yönetimi bugün teknik direktör Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdi. A Spor'un haberine göre, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Şenol Güneş'in saat 16:00'daki antrenmanda takımın başında olmayacağı açıklandı. Antrenmanı Hüseyin Çimşir ve Şeref Çiçek'in yönetmesi bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: Trabzonspor bu sezon teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada galip gelemedi. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyet ile toplam 5 puan elde edebildi. Trabzonspor, Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.

NE SÖYLENDİ? Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Ajansspor'da açıkladı. Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi. Sadi Tekelioğlu şunları söyledi: "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor." Fatih Tekke son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış ve 7 Kasım 2024 tarihinde Akdeniz ekibinden ayrılmıştı.

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SIRADA NE VAR? TRT Spor'da yer alan habere göre yönetim ile yapılan toplantıda, deneyimli çalıştırıcıya sportif direktörlük teklifi yapıldı. Şenol Güneş bu konuyla ilgili henüz net kararını vermedi.