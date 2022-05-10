Trabzonspor'un sosyal medyada paylaşım rekorları kıran şampiyonluk kutlaması: Trabzonland nedir?

2021/22 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligdeki 7. zaferini yaşadı.

38 yıllık hasret, görkemli bir törenle kutlandı. Öyle ki Trabzonspor'un tarihi şampiyonluk kutlamasına FIFA da kayıtsız kalmadı.

Trabzonspor'un şehir meydanında yaptığı ışıklı gösteri, FIFA'nın resmi Twitter hesabından, "38 yıl sonra ilk şampiyonluğunuzu kazandığınızda..." notuyla paylaşıldı ve şimdilik 11,6 milyon görüntülenme aldı.

Peki Trabzonland nedir? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Trabzonland ne demek?

Trabzonspor'un 2021/22 sezonu şampiyonluğu Trabzon meydanında tarihi bir gösteriyle kutlandı.

Eğlencelerde ortaya çıkan ışıklı görüntüler ve elektro şarkılar çalması nedeniyle kutlamalar, Avrupa'nın en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland'e benzetildi.

Tomorrowland her yıl Belçika'da düzenlenerek Dimitri Vegas, Martin Garrix ve David Guetta gibi dünyanın en ünlü DJ'leri ile konuklarını misafir ediyor. Her yıl yeni bir tema ile eğlenceye kapılarını açan festivalde ışıklar, havai fişekler ve tabii ki elektro müzik ön plana çıkıyor.

Trabzonland Yenikapı

𝗧𝗿𝗮𝗯𝘇𝗼𝗻𝗹𝗮𝗻𝗱 bu defa Yenikapı'da 🕺pic.twitter.com/KvgNLafwTC — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 8, 2022

Trabzon meydanında yapılan kutlamaların ardından İstanbul Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen kutlamalar da yine elektro müzik eşliğinde ışıklı görüntülere sahne oldu ve 'Trabzonland' bu kez Yenikapı'ya taşındı.

Karadeniz ekibinin kutlamaları tüm dünyada ilgi çekerken sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.

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