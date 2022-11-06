Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır: "İdolüm Fernando Muslera"

Bordo-mavililerin file bekçisi, rakibi Galatasaray'ın uzun yıllardır kalesini koruyan Muslera'yı örnek aldığını söylüyor.

Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'ya övgü yağdırdı

Uruguaylının çok yetenekli olduğunu düşünüyor

David De Gea'yı da idol olarak gördüğünü söylüyor

NE OLDU? Trabzonspor ve milli takımın file bekçisi Uğurcan Çakır, Fernando Muslera hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Galatasaray'ın kalecisini idol olarak gördüğünü söylerken Manchester United'ın eldiveni David De Gea'yı da listesine ekledi.

NE SÖYLENDİ? Süper Lig'in sosyal medya hesabında Kısa Sorulara Kısa Cevaplar programına konuşan Uğurcan Çakır şunları söyledi: "Türkiye'de idolüm Muslera diyebilirim. Çok iyi ve yetenekli bir kaleci. Kendime onu idol olarak görüyorum. Dünyada ise De Gea diyebilirim."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Uğurcan Çakır, en çok heyecanlandığı maç olarak Adana Demirspor karşılaşmasını seçti: "En çok heyecanlandığım 3-4 tane maç oldu. Milli takım ve Trabzonspor'daki ilk maçımda çok heyecanlanmıştım. Geçen seneki Adana Demirspor ve şampiyonluk maçında da çok heyecanlandım."

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN SIRADA NE VAR? Uğurcan Çakır, 13. haftada Konyaspor ile oynadıkları maçın ardından 11 Kasım'da MKE Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Ardından ise Trabzonspor'u Dünya Kupası arası bekliyor.

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