Trabzonspor, Ümraniyespor'a diş geçiremedi: 0-0

Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalarak tur umutlarını rövanş maçına taşıdı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Önemli eksiklerle sahaya çıkan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman ilk 11'de Arda, Kamil Ahmet, Hüeyin, Hosseini, Ibanez, Amiri, Batuhan, Abülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban ve Nwakaeme'ye şans verirken, ikinci yarıda Rodallega ve Abdülkadir Parmak'a da görev verdi.

Maçta iki takımın da gole yaklaştığı önemli anlar olsa da 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 26 Şubat Salı günü oynanacak.

İlk yarıdan dakikalar

5. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında, kalesini terk eden Burak Öğür, Ekuban'ın önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

36. dakikada sağdan rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Serkan Göksu'nun pasında, penaltı noktası gerisinde Madinda'nın düzgün vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Ibanez'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

45. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan pasında, ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

İkinci yarıdan dakikalar

52. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Burak Öğür'ü geçen top yan direkten oyun alanına döndü.

63. dakikada Rodallega'nın pasında savunmanın arkasında Ekuban'ın ceza alanı içinde yerden vuruşunda kaleci Burak Öğür, yatarak tehlikeyi önledi.

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64. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanındaki Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti.

87. dakikada Yasir Subaşı'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Atabey Çiçek'in kafa vuruşunda kaleci Arda Akbulut, sağ tarafına doğru yatarak topu çeldi.

90. dakikada Muhammed Gönülaçar'ın soldan ortasında, Atabey Çiçek'in vuruşunda kaleci Arda Akbulut'un çeldiği top direğe çarparak kornere çıktı.