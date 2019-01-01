Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne kestirmeden gitmek istiyor.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'na çok önem verdiklerini, kendileri için kupanın Avrupa'ya açılan bir kapı olduğunu düşündüklerini söyledi.

Şahin, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Ümraniyespor maçının çok büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Ziraat Türkiye Kupası'na bu yıl çok önem veriyoruz. Bizim için Avrupa'ya açılan bir kapı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Bordo-mavili taraftarları deplasmanda oynayacakları karşılaşmaya davet eden Şahin, "Ümraniyespor çok güçlü ve kupada yaptıklarıyla ciddiyetini gösteren bir takım. Sakatlıktan dönen futbolcularımızın katkısı, İstanbul'daki taraftarımızın desteği ve yakaladığımız ivme ile bu maçı kazanacağımıza inanıyorum." diye konuştu.